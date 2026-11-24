Rusya Savunma Bakanlığı, Çernigov'da trafo merkezi ve gemiyi vurduğunu bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, gece Çernigov bölgesindeki Priluki'de askeri sanayi tesislerine elektrik sağlayan trafo merkezi ile denizde askeri yük taşıyan geminin vurulduğunu açıkladı. Bakanlık, ordunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bir trafo merkezi ile gemiyi vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Gece Çernigov bölgesindeki Priluki yerleşim biriminde askeri sanayi tesislerinin çalışmasını sağlayan trafo merkezi ile denizde askeri yük taşıyan gemi vuruldu." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA
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