Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya'da birer yerleşim yeri ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya'da birer yerleşim yeri ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya'da birer yerleşim yeri ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlığa göre Merkez ve Doğu askeri kuvvetlerine bağlı birlikler Şilovka ile Voskresenka'yı kurtardı ve cephe hattının tüm yönlerinde ilerledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şilovka, Zaporijya bölgesindeki Voskresenka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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