Rusya Savunma Bakanlığı, Kolomiytsi'de kontrolü sağladığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Kolomiytsi yerleşim biriminde Doğu Askeri Kuvvetleri birliklerinin kontrol sağladığını bildirdi. Bakanlık, Rus ordusunun cephenin tüm yönlerinde ilerlediğini de açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Kolomiytsi yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Doğu Askeri Kuvvetleri birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Kolomiytsi yerleşim yerinde kontrol sağladı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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