Rusya, Sumi ve Zaporijya'da İlerleme Kaydetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Sumi ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey ve Doğu kuvvetleri grubuna bağlı birlikler, Sumi bölgesindeki Rıjevka ile Zaporijya bölgesindeki Zarnitsa yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Bakşeyevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.