Rusya, Sumi ve Zaporijya'da İlerleme Kaydetti
Rusya Savunma Bakanlığı, Sumi ve Zaporijya'da yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Sumi ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.
Açıklamada, "Kuzey ve Doğu askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Sumi bölgesindeki Pisarevka ile Zaporijya bölgesindeki Nejenka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi yer aldı.
Bakanlık, dün, Donetsk bölgesinde Annovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.
Kaynak: AA
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