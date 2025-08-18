Rusya Tu-95MS Uçağı Barents Denizi'nde Uçtu

Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi üzerinde uzun menzilli Rus Tu-95MS stratejik uçağının planlı uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı uzun menzilli Tu-95MS model stratejik füze taşıyıcısı uçağın, Barents Denizi'nin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında planlı bir uçuş yaptığı kaydedildi.

Uçuşun 4 saatten fazla sürdüğü belirtilen açıklamada, Rus Donanması'na ait Su-33 model bir savaş uçağının, Tu-95MS'e eşlik ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Uzun menzilli havacılık mürettebatı, Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Baltık ve Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde düzenli olarak uçuşlar gerçekleştiriyor. Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı uçakların tüm uçuşları, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştiriliyor." ifadeleri kullanıldı.