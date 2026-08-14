Rusya, Ukrayna'da 15 Gemiyi Vurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da 15 Gemiyi Vurdu

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Rusya, Ukrayna'da bir haftada 15 askeri gemiyi vurdu ve 8 yerleşim yeri ele geçirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 15 geminin vurulduğunu, 8 yerleşim yerinin de ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 8-14 Ağustos'ta Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun, bu tarihlerde Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerinin yanı sıra ordu için kullanılan lojistik merkezleri, limanları ve gemilerine yönelik saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, "Hafta içinde, Ukrayna ordusu için kullanılan 7'si kuru yük gemisi, 5'i devriye botu, 2'si römorkör ve 1'i tanker toplam 15 gemi vuruldu." ifadesi yer aldı.

Ukrayna'da 8 yerleşim birimi ele geçirildi

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephenin tüm yönlerinde ilerlediği kaydedildi.

Ukrayna'da son bir haftada 8 yerleşim yerinin Rus güçlerince ele geçirildiği aktarılarak "Harkiv bölgesindeki Vodyanoye, İvanovka ve Şçerbakovka, Zaporijya bölgesinde Novoye Pole, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Vasyutinskoye, Toretskoye, Petrovka ve Novonikolayevka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da 15 Gemiyi Vurdu - Son Dakika

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