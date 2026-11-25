Rusya, Ukrayna'da askeri sanayi ve enerji tesislerini vurduğunu duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece Ukrayna'daki askeri sanayi, enerji ve ulaşım altyapısını hedef aldığını duyurdu. Zaporijya ve Dnipropetrovsk'ta trafo merkezleri, Dnipro'da 2 lokomotif ve Çernigov'da İHA üretim tesisi vuruldu; 305 Ukrayna İHA'sı etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi, enerji ve ulaşım altyapı tesislerine saldırı düzenlediklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Rus ordusunun gece Ukrayna'nın askeri sanayi, enerji ve ulaşım altyapı tesislerine saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, saldırılar sonucu Zaporijya kentinde ve Dnipropetrovsk bölgesinde askeri sanayi tesislerinin çalışmasını sağlayan birer trafo merkezinin vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Dnipropetrovsk (Dnipro) şehrinde askeri yüklerin taşınmasında kullanılan 2 lokomotif, Çernigov bölgesinde de insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği sanayi tesisi hedef alındı." ifadesi kullanıldı.
Çornomorsk Limanı'nda da askeri yük taşıyan bir geminin vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırılarda İHA'ların kullanıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 305 İHA'nın çeşitli Rus bölgelerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?