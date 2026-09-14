Rusya, Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya'da 3 yerleşim yerini ele geçirdiğini duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde 3 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlık, Rus güçlerinin cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediğini ve dün de Harkiv'deki Çernyakov yerleşimini aldıklarını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde 3 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Kuzey ve Dnepr askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Harkiv bölgesindeki Şirokoye ve Şevçenkovo, Zaporijya bölgesinde de Novoandreyevka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, dün Harkiv bölgesindeki Çernyakov yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.
Kaynak: AA
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