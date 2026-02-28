Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşim Yeri Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Ukrayna'da 2 yerleşim biriminin Rus birlikleri tarafından ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Neskuçnoye, Zaporijya bölgesinde de Gorkoye yerleşim yerleri kurtarıldı." denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta da Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.
