Rusya, Ukrayna'da Yerleşim Alanları Ele Geçirdi
Rusya, Dnipropetrovsk ve Donetsk'te yerleşim yerlerini ele geçirdiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde birer yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri grubu birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesinde Kommunarovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Torskoye yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
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