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Rusya, Ukrayna'nın karşı saldırısını engelledi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın karşı saldırısını engelledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun karşı saldırısını engelleme görevinin başarıyla yerine getirildiğini açıkladı. Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerinin devam ettiğini ve savunma sektöründe üretim kapasitesinin artırıldığını belirtti.

Rusya, Ukrayna\'nın karşı saldırısını engelledi
26.12.2023 - 15:33,
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun karşı saldırısını engelleme yönündeki görevin yerine getirildiğini söyledi.

Şoygu, başkent Moskova'da askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine değinen Şoygu, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna ve NATO müttefiklerince duyurulan karşı saldırısını engelleme yönündeki görev başarıyla yerine getirildi. Bunu, etkili savunma hattının oluşturulması, tüm birliklerin savaş hazırlığı ve Rus askeri teçhizatının güvenilirliği ve etkinliği mümkün kıldı." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun, avantajlı pozisyonları ele geçirmeye ve kontrolündeki toprakları tüm yönlerde genişletmeye devam ettiğini aktaran Şoygu, Rus savunma sektöründe üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığına dikkati çekti.

Şoygu, şunları kaydetti:

"Özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşma yönünde ilerliyoruz. Mevcut durumda Savunma Bakanlığı, güçlü, güvenilir, donanımlı, motivasyonu yüksek Silahlı Kuvvetlerinin oluşturulması yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu şekilde ülkemizin barışçıl, sosyal, ekonomik gelişimi sağlanabilir, bazı sorunlu bölgelerde ve dünyada durumun istikrara kavuşturulması için gerekli koşullar oluşturulabilir."

Kaynak: AA
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