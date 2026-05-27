Rusya, Ukrayna'nın Sumi Bölgesinde İki Yerleşimi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubuna bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Sumi bölgesinde, Zapselye ve Ryasnoye yerleşim birimleri üzerinde kontrolü sağladı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, dün de Ukrayna'daki Dnipropetrovsk bölgesinde Dobropasovo yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
