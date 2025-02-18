Rusya-Ukrayna Savaşı için Barış Müzakereleri

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek barış müzakerelerini yürütmek ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek için üst düzey ekip oluşturma konusunda Rus heyetiyle anlaştıklarını duyurdu.

Rubio, ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ve Rus heyetlerinin yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus heyetiyle barış görüşmeleri yapmak ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla üst düzey ekip oluşturma konusunda mutabık kalındığını aktaran Rubio, iki heyetin elçilik personelinin yeniden işe alınması konusunda anlaştığını da kaydetti.