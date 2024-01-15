Rusya ve İran Arasında Kapsamlı Anlaşma Hazırlığı

Rusya ile İran arasında kapsamlı anlaşmanın hazırlık sürecinde olduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani telefonda görüştü.

Açıklamada, iki ülke arasında askeri teknik alanda işbirliği ve bölgesel güvenlikle ilgili konuların istişare edildiği belirtildi.

Görüşmede Rusya ile İran arasında kapsamlı bir anlaşma hazırlık sürecinin ele alındığı aktarılan açıklamada, iki tarafın, birbirinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı dahil olmak üzere Rusya-İran ilişkilerinin temel ilkelerine bağlılıklarını vurguladığı kaydedildi.

Söz konusu temel ilkelerin anlaşmada yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, Şoygu'nun "Moskova ile Tahran'ın eşit çok kutuplu dünya inşa etme yönünde girişimlerini sürekli arttırdığı"na ilişkin ifadeleri yer aldı.