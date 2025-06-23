Rusya ve Mali Askeri İşbirliği Görüşmesi

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Malili mevkidaşı Sadio Camara ile iki ülke arasında askeri savunma alanındaki işbirliğini ele aldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov ve Camara, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede, Rusya ile Mali arasında askeri savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sağlanan anlaşmaların uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Belousov, askeri işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Öncelikli hedefimiz, güvenlik ve egemenliğin güçlendirilmesi konusunda sonuçlar elde etmektir." ifadelerini kullandı.

Mali Savunma Bakanı Camara da Batılı ülkelerin saldırgan eylemlerde bulunduklarını belirterek, "Bu nedenle Rusya ile birlikte olmaktan memnunuz." açıklamasını yaptı.