Rusya, Zaporijya'da Çervonaya Krinitsa ve Novopavlovka'yı ele geçirdi, cephede ilerleme sürüyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Çervonaya Krinitsa ve Novopavlovka yerleşim yerlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi. Açıklamada, Doğu ve Dnepr askeri kuvvetlerine bağlı birliklerin bu yerleşim birimlerini kurtardığı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Çervonaya Krinitsa ve Novopavlovka yerleşim yerlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.
Açıklamada, "Doğu ve Dnepr askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Zaporijya bölgesindeki Çervonaya Krinitsa ve Novopavlovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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