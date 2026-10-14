Rutte, egemenlik ve NATO yapısı nedeniyle Avrupa ordusunu gereksiz buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rutte, egemenlik ve NATO yapısı nedeniyle Avrupa ordusunu gereksiz buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Estonya'daki konuşmasında Avrupa ordusu için ülkelerin ulusal ordularından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Rutte, egemenlik gerekçesiyle bunun gerçekleşmeyeceğini, NATO'nun komuta kontrol yapısı nedeniyle böyle bir orduya gerek olmadığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa ordusu fikrinin hayata geçmesi için ülkelerin ulusal ordularından vazgeçmesi gerektiğini belirterek "Egemenlik gerekçeleriyle bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Ayrıca NATO'daki komuta kontrol yapısı göz önüne alındığında, böyle bir şeye gerek de yoktur." dedi.

Rutte, Estonya'daki Tallinn Teknoloji Üniversitesi'nde öğrencilere yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) içinde NATO'dan ayrı, birbirini tekrarlayan yapılar oluşturulursa "kimin ne yapacağına karar vermenin haftalar süreceğini, karar verilen anda zor durumda kalınacağını, kimsenin bunu istemeyeceğini" söyledi.

Avrupa ordusu fikrinin hayata geçmesi için ülkelerin ulusal ordularından vazgeçmesi gerektiğini kaydeden Rutte, "Egemenlik gerekçeleriyle bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Ayrıca NATO'daki komuta kontrol yapısı göz önüne alındığında, böyle bir şeye gerek de yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, NATO'nun 32 ayrı ulusal ordunun birlikte çalışmasını sağlayabilen bir komuta kontrol sistemine sahip olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in önerdiği "Avrupa Güvenlik Konseyinin" oluşturulması halinde NATO'yla beraber çalışacağı düşüncesini aktaran Rutte, "Çünkü AB, dayanıklılık söz konusu olduğunda ve hibrit konularla ilgili meselelerde de kendi sorumluluğuna sahiptir." diye konuştu.

Dron ve dron karşıtı teknoloji "hızla geliştirilmeli"

Rutte, dron teknolojisinin sürekli değiştiğini vurgulayarak "Hızla, daha da geliştirmeye ihtiyacımız olan konulardan biri de dron ve dron karşıtı teknolojimizdir." dedi.

Ayrıca Rutte, Polonya'da NATO'nun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan edindiği derslerin analiz edildiği merkezin faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Hava savunmasında da çok katmanlı sistemlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Rutte, "Kendimizi ve özellikle de şehirlerimizle kritik altyapımızı, her katmanda uygun maliyetli şekilde koruyabildiğimizden emin olmalıyız." diye konuştu.

Rutte, hibrit saldırıların ne zaman 4. veya 5. madde kapsamında silahlı saldırı niteliği taşıdığı sorusunu, "Bu konuda bilerek muğlak tutum sergiliyoruz çünkü Rusların ya da kötülüğümüzü isteyen başka herhangi bir ülkenin daha fazla bilgi sahibi olmasını istemiyoruz." şeklinde cevapladı.

Kaynak: AA
PolitikaEstonyaGüncelDünyaNatoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti
Yamal’ın sevgilisine şok Polisimiz geri adım atmadı Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
İlk uygulama o ilde başladı Çocuk sahibi olan çiftlere her ay 4 bin TL yatacak, işte şartlar İlk uygulama o ilde başladı! Çocuk sahibi olan çiftlere her ay 4 bin TL yatacak, işte şartlar
19:47
İstanbul’da onlarca araç sular altında kaldı İşte o görüntüler
İstanbul'da onlarca araç sular altında kaldı! İşte o görüntüler
19:40
Fenerbahçe’den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
Fenerbahçe'den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
19:25
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
19:04
İstanbul’da durum ciddi Vali Gül’den “Evden çıkmayın“ çağrısı
İstanbul'da durum ciddi! Vali Gül'den "Evden çıkmayın" çağrısı
18:55
İstanbul yağmura teslim Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
18:39
İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 19:58:16. #7.12#
SON DAKİKA: Rutte, egemenlik ve NATO yapısı nedeniyle Avrupa ordusunu gereksiz buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei