NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'nun Ukrayna'daki barış müzakerelerinde yararlı olabileceği her durumda yer aldığını belirterek, "Her toplantıda orada bulunmamızın faydalı olup olmayacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Rutte, Brüksel'deki karargahta İngiltere ve Almanya'nın eş başkanlığında yapılacak Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da barışın sağlanması için çok sayıda kişinin yoğun çaba gösterdiğini belirten Rutte, bu süreçte ülkenin kışı geçirebilmesi ve barış müzakerelerinde mümkün olduğunca güçlü olabilmesi için ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini vurguladı.

Rutte, Ukrayna'ya askeri desteğin mümkün olan en yüksek hızda sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek, öğleden sonra olumlu duyurular yapılması konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

Toplantının ardından sonuçları paylaşacaklarını belirten Rutte, "Mesele, Ukrayna'nın hem sahada hem de barış müzakerelerinde mümkün olduğunca güçlü olması." dedi.

"Avrupalılar artık masada"

Ukrayna'nın bazı topraklardan vazgeçmesi karşılığında NATO'ya üye olması fikrinin ABD'li temsilciler tarafından gündeme getirildiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Rutte, müzakerelere ilişkin basına yansıyan tüm haberlere yorum yapmayacağını söyledi.

Rutte, müzakerelerdeki son duruma ilişkin şunları kaydetti:

"ABD burada kritik bir rol oynuyor. Başkan (Donald) Trump adına (Barış Özel Temsilcisi) Steve Witkoff ve (Damadı ve Özel Temsilcisi) Jared Kushner'in yaptıkları son derece önemli. Avrupalılar yardım ediyor. Avrupalılar artık masada. NATO, (Ukrayna müzakerelerinde) yararlı olabileceği her durumda yer alıyor. Her toplantıda orada bulunmamızın faydalı olup olmayacağını değerlendiriyoruz."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupalı liderlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmesi gerektiğine ilişkin açıklaması sorulan Rutte, "Avrupa'nın artık masada olmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Bu, Abu Dabi'nin sonuçlarından biriydi. Avrupalıların geçen cuma AB zirvesi çerçevesinde bir araya geldiklerinde oldukça iyi organize olduklarını düşünüyorum. Buradan ilerleyelim." ifadelerini kullandı.

Uydu bağlantısındaki kısıtlamalar

Rutte, Ukrayna'nın kullandığı Starshield ve Starlink bağlantılarında kısıtlamalar yaşandığına ilişkin soruya, ilgili tarafların durumun en kısa sürede normale dönmesi için yoğun şekilde çalıştığı yanıtını verdi.

NATO'nun katkı sağlayabileceği her durumda yardıma hazır olduğunu belirten Rutte, kısıtlamaların sorumlusu ve nedenine ilişkin ilave bilgi paylaşmadı.

Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırısına da değinen Rutte, Ukrayna'nın kendisini savunmasının önemli olduğunu, bunun lojistik noktaların hedef alınmasını da içerdiğini söyledi.

Rutte, basına yansıyan görüntülerin saldırının başarılı olduğuna işaret ettiğini ancak tam olarak ne yaşandığının görülmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin askeri konuşlanmasına ilişkin inceleme

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi Elbridge Colby'nin toplantıya katılımına ilişkin Rutte, Colby'nin ağustos sonunda NATO büyükelçilerini ABD'nin askeri konuşlanmasına ilişkin inceleme hakkında bilgilendirdiğini ve başkentlerle yoğun çalışma yürüttüğünü ifade etti.

İncelemenin gelecek haftalarda veya bir ay içinde olumlu bir sonuca ulaşacağını düşündüğünü dile getiren Rutte, Colby'nin çalışmalarının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Rusya'nın, Ukrayna'da Fransız askerlerinin bulunmasını savaşa doğrudan katılım olarak değerlendirmesine ilişkin ise Rutte, Moskova'dan gelen açıklamaları her zaman çok ciddiye almadığını söyledi.

Rutte, Fransa'nın NATO bünyesinde ve ikili düzeyde Ukrayna'ya verdiği desteği takdir ederek, Macron, hükümeti ve Fransız Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın önemli ortakları olduğunu ifade etti.