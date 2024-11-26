Mersin'in Tarsus ilçesinde, market sahibinin şiddetli rüzgarın hareket ettirdiği cips standının peşinden koşması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki işletmenin önünde duran tekerlekli cips standı, dün etkili olan şiddetli rüzgarda yola sürüklendi.
Market sahibinin yakalamak için peşinden koştuğu stant, bir sitenin otoparkındaki otomobile çarparak durabildi.
Olay, iş yeri ve sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Rüzgarın Peşinden Koşan Market Sahibinin Mücadelesi - Son Dakika
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