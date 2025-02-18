Saadet Partisi'nden AK Parti'ye Ziyaret - Son Dakika
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Saadet Partisi'nden AK Parti'ye Ziyaret

Saadet Partisi\'nden AK Parti\'ye Ziyaret

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı, AK Parti İl Başkanı'na ziyaret ederek başarı diledi ve taziye etti.

18.02.2025 16:46
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Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindekiler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Okandan'a yeni görevinde başarı dilekleri iletildi, vefat eden dedesi için de taziyede bulunuldu.

Ziyarette, Kayseri'nin gelişimi ve siyasi gündemi üzerine de değerlendirme yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Okandan ise Saadet Partisi heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, farklı siyasi görüşlere sahip partilerin bir araya gelerek Kayseri'nin ortak menfaatleri doğrultusunda çalışmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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