Malezya'nın Sabah eyaletinde bir depolama tesisinde çıkan yangında yaklaşık 700 ikinci el araç kullanılamaz hale geldi.
Bernama ajansının haberine göre, Sabah eyaletinin Tuaran bölgesinde bulunan araç depolama tesisinde yangın çıktı.
İtfaiye yetkilileri, alevlerin hızla yayılması sonucu yaklaşık 700 aracın yanarak kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.
Yetkililer, yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Sabah'da Yangın: 700 Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
