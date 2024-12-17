Sabahattin Ali'nin Hayatı Manavgat'ta Sahnelendi

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(ANTALYA)- Usta yazar ve şair Sabahattin Ali'nin yaşamını konu alan "Başın Öne Eğilmesin" oyunu, Manavgat'ta sahnelendi.

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Sabahattin Ali'nin hayatını anlatan "Başın Öne Eğilmesin" adlı tek kişilik ve tek perdelik oyun, Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Hafız Sengir'in yazıp oynadığı, Cihan Şan'ın yönettiği, Manavgat Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen oyun, Manavgatlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Oyun, edebiyat dünyasında derin izler bırakmış, yaşamı boyunca baskılara karşı direnen Sabahattin Ali'nin mücadelesini sahneye taşıyor. Ali'nin edebi kimliği, özgürlük arayışı ve kişisel hayatına dair birçok önemli kesit, seyirciyle buluştu. Hafız Sengir, Sabahattin Ali'yi ve onun çalkantılı hayatını etkileyici bir şekilde canlandırdı.

Oyun, Manavgat Belediyesi'nin katkılarıyla ve halkın geniş katılımıyla sahnelendi. Katılımın ücretsiz olması, tiyatroya olan ilgiyi artırarak halkla sanatın buluşmasına olanak sağladı. Oyun, izleyicilerden tam not aldı. Oyunun ardından Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, Hafız Sengir'e çiçek takdim etti.