Şabak'ın Bedevi aktivisti Katar parası itirafı için tehdit ettiği iddia edildi - Son Dakika
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Şabak'ın Bedevi aktivisti Katar parası itirafı için tehdit ettiği iddia edildi

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Haaretz'e göre Şabak, Bedevi aktivistlerden birini Katar'dan para aldığını itiraf etmesi için tehdit etti; iki aktivistin çıplak arama iddiası var. Üst düzey yetkili, sorguların Başsavcı onayıyla yapıldığını ancak kanıt sunulmadığını ve polisin soruşturma başlatmadığını belirtti.

İsrail basını, iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak), seçimlere fesat karıştırıldığı iddiaları kapsamında sorguladığı Filistinli Bedevi aktivistleri, Katar'dan para aldıkları yönündeki suçlamaları kabul etmeleri için tehdit ettiğini yazdı.

Haaretz gazetesinde yayımlanan kapsamlı haberde, iki Bedevi aktivistin Şabak görevlileri tarafından çıplak aramaya maruz bırakıldığı iddiasına yer verildi.

"Arap partilerine mensup aktivistlerin seçmenlere yakıt çeki ve nakit para dağıttığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Şabak'ın İsrail'in güneyinde 6 kişiyi sorguya çağırdığı aktarılan haberde, Bedevi aktivistlerden birinin, seçim faaliyetleri için Katar'dan finansman sağlandığını itiraf etmesi yönünde tehdit edildiği belirtildi.

Habere göre, sorgulanan 6 kişiden "Salim" takma adlı aktivist, sorguya çağrıldığını ve üç Şabak sorgu memurunun kendisini seçim faaliyetleri kapsamında Katarlı ajanlardan para almakla suçladığını anlattı.

Salim, kendisine para alıp almadığının sorulmadığını ve tek yapması gerekenin "Katar'dan para aldığını itiraf etmek" olduğunun söylendiğini aktardı.

Sorguda bazı tanıdıklarının isimleri verilerek "bu kişilerin Katar'dan para aldığının" iddia edildiğini ifade eden Salim, bunu itiraf etmemesi durumunda "bir daha gün yüzü göremeyeceği" söylenerek tehdit edildiğini aktardı.

Konuya vakıf üst düzey bir yetkili, Şabak'ın sorgulamalarının İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara tarafından onaylandığını, ancak iç istihbarat teşkilatının ne başsavcıya ne de İsrail polisine söz konusu iddiaları destekleyen herhangi bir kanıt sunabildiğini ifade etti.

İsrail polisinin henüz resmi bir soruşturma başlatmadığı, sorgulamaların Şabak tarafından yürütülen ön soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail Sivil Haklar Derneği'nin ise başsavcıya mektup göndererek Şabak'ın son dönemde giderek sertleşen uygulamalarına müdahale etmesini istediği belirtildi.

Kaynak: AA
BaşsavcıPolitikaHaaretzGüncelKatarDünyaSon Dakika

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