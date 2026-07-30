Sabiha Gökçen Avrupa'nın En Hızlı Büyüyen Havalimanı - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Avrupa'nın En Hızlı Büyüyen Havalimanı

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Sabiha Gökçen Havalimanı, 2026’nın ilk yarısında yolcu trafiğini %6,4 artırarak Avrupa'da birinci oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa (ACI Europe) tarafından yayımlanan 2026 yılının ilk yarısına ilişkin hava trafiği raporunda, "Major Airports" (Büyük Havalimanları) kategorisinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı, 2026 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu trafiğini yüzde 6,4 artırarak, 40 milyonun üzerinde yolcu ağırlayan Avrupa havalimanları arasında en yüksek büyüme oranını kaydetti.

ACI Europe raporuna göre, Avrupa havalimanlarında yolcu trafiği yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,3 olan büyüme oranı, ikinci çeyrekte yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde iç hat yolcu trafiği yüzde 3, uluslararası yolcu trafiği ise yüzde 2,5 arttı.

Türkiye genelindeki havalimanlarında yolcu trafiği ise yılın ilk 6 ayında yüzde 2,8 artış gösterdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yüzde 6,4'lük büyüme performansı, hem Avrupa hem de Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Rapora göre, "Major Airports" kategorisinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yüzde 4,4 büyümeyle Barselona Havalimanı, yüzde 4,2 ile Madrid Havalimanı, yüzde 1,6 ile İstanbul Havalimanı ve yüzde 0,3 ile Roma Fiumicino Havalimanı izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Avrupa'nın En Hızlı Büyüyen Havalimanı - Son Dakika

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