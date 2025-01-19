Sabiha Gökçen'de 22 Yeni Uçak Park Pozisyonu - Son Dakika
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Sabiha Gökçen'de 22 Yeni Uçak Park Pozisyonu

Yeni apron, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın operasyon kapasitesini artırarak hizmeti geliştirecek.

19.01.2025 00:17
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nın orta apronunda yer alan, 6'sı geniş gövdeli uçaklara özel toplam 22 yeni park pozisyonu faaliyete geçti.

Sabiha Gökçen Havalimanı otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, bu yeni alan, uçak park etme işlemlerinin daha hızlı ve etkili gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak.

Havalimanı yönetimi, yeni apron alanının devreye girmesiyle operasyon kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını ve tüm uçuş operasyonlarının daha sorunsuz hale geleceğini bildirdi.

600'lü park alanı olarak bilinen bu yeni bölge, hem iç hatlar hem de dış hatlar uçuşlarına hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın emniyetli ve etkili operasyonlarına katkı sağlayacak bu gelişme, büyüyen kapasiteyle birlikte daha iyi hizmet sunumuna yardımcı olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen'de 22 Yeni Uçak Park Pozisyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen'de 22 Yeni Uçak Park Pozisyonu - Son Dakika
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