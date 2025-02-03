Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 05.02.2025 ve 06.02.2025 tarihlerinde uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.
Son Dakika › Güncel › Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşlar Yüzde 10 İptal Edilecek - Son Dakika
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