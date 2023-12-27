Sabiha Gökçen Havalimanı\'nın 2. pisti tehlikeli olarak notamlandı

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 9 yıl sonra hizmete giren 2'nci pistine uçakların iniş yaptığı ancak kalkamadığını belirterek, "İkinci pist tehlikeli olduğu için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü İCAO tarafından notamlandı. Çünkü pistin hemen yakınındaki caminin minaresi uçakların kalkışı sırasında tehlikeye yaratıyor. Cumhurbaşkanı'nın uçağı da 2. piste indi ama eski pistten kalktı" açıklamasını yaptı.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pistinin tehlikeli olduğunu ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından notamlandığını belirtti. Serdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Pist, 15 yıl sonra tamamlandı ve cami ile birlikte hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı 2'nci piste indi, ayrılırken ise eski pistten kalkış yaptı. Çünkü, 2'nci pist notamlandı. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına göre her ülke kendi hava sahasına ilişkin hizmeti veya tehlikenin varlığını duyurmak zorunda ve ICAO, 2. pisti, uçakların kalkışta cami minaresinin uçuşu tehlikeye sokması yüzünden notamladı. Uçakların, 2'nci pistten rahatlıkla inip kalkabilmesi için iki yol var, ya caminin kalkışa engel olan minaresi yıkılacak, ya ICAO üyeliğinden ayrılıp, Diyanet İşleri Başkanlığından alınacak bir fetva ile kalkış yapılacak."