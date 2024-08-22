Sadakat örneği gösteren köpek, doğum yapan eşeği yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Sadakat örneği gösteren köpek, doğum yapan eşeği yalnız bırakmadı

Sadakat örneği gösteren köpek, doğum yapan eşeği yalnız bırakmadı

Erzurum'da sürüden ayrılan köpek, doğum yapan koyunu yalnız bırakmadıktan sonra bu kez doğum yapan eşeği de yalnız bırakmadı. Çobanlar, köpeğin ikinci kez sadakat örneği gösterdiğini belirtti.

22.08.2024 10:03
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ERZURUM'da sürüden ayrılarak doğum yapan koyunun yanında 2 gün kalan 'Kral' adlı köpek, bu kez doğum yapan eşeği yalnız bırakmadı. Kral'ın ikinci kez sadakat örneği gösterdiğini söyleyen çoban Azat Miroğlu, "O gerçek bir kral" dedi.

Karayazı ilçesi Çakmaközü Mahallesi'nde oturan Kaya ailesine ait bin koyunluk sürü, çobanlar tarafından 3 bin 200 metre rakımlı Sünnet Yaylası'nda otlatıldıktan sonra 21 Mayıs akşamı ağıla getirildi. Çobanlar sürüdeki 8 köpekten biri olan 'Kral' ile gebe 1 koyunun olmadığını fark etti. 2 gün sonra aynı bölgede sürüyü otlatan çobanlar, 'Kral'ı yanında kayıp koyun ve yeni doğan kuzusuyla buldu.

BU KEZ EŞEKLE BULUNDU

Bu tarihten 3 ay sonra, yine benzer bir olay yaşandı. Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya'ya ait sürü birkaç gün önce yine çobanlar tarafından yaylaya götürüldü. Çobanlar, 19 Ağustos akşamı dönüşte sürüdeki iki eşekten gebe olanının olmadığını fark etti. Bölgede yaptıkları aramada eşeği bulamayan çobanlar, geri döndü. Çobanlar, sürüyle olan 'Kral'ın da dönmediğini gördü. Bir gün sonra koyunları yine yaylaya götüren çobanlar, 'Kral'ın sesini duyup bulunduğu yere gittiklerinde eşek ve dünyaya getirdiği yavrusuyla karşılaştı.

'O GERÇEK BİR KRAL'

'Kral'ın ikinci kez sergilediği sadakat ve görev bilincine hayran kaldıklarını söyleyen çoban Azat Miroğlu, "Sürüye eşlik eden iki eşeğimiz var. Bunlardan gebe olanı bir anda kayboldu. Çevreyi aradık ama bulamadık. Mahalleye gittiğimizde 'Kral' da yoktu. Sabah yine yaylaya gittiğimizde, geldiğimizi gören 'Kral' havlamaya başladı. Yanına gittiğimizde eşek doğmuş ve 'Kral' da koyunda olduğu gibi onu yalnız bırakmamış. 'Kral'a çok teşekkür ediyoruz. 'Kral' onların yanında kalmasa kurtlara yem olurlardı. O gerçek bir kral" diye konuştu.

Sürü sahibi iş insanı Ferit Kaya ise koyunda olduğu gibi bunda da 'Kral'a ziyafet çektirerek ödüllendireceğini söyledi.

Kaynak: DHA

Çobanlar, Erzurum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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