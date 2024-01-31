Sadık Ahmet Filminin Gala Gösterimi Yapıldı

Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının ele alındığı, TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filminin gala gösterimi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde düzenlenen galaya Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadıkahmet ve Sadık Ahmet'in oğlu Levent Sadıkahmet, kızı Funda Sadıkahmet, film ekibi ve kültür sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.
"Sadık Ahmet, Türk milletinin yok sayılamayacağını dünyaya haykırdı"
Gala öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türklerinin lideri konumunda olduğunu belirterek, "Yayıncılık faaliyetinin yanı sıra TRT'nin özellikle önem atfettiği alanların başında sinema geliyor. TRT ortak yapımları hem Türk hem dünya sinemasına çok katkı sunuyor ve verdiği desteklerle TRT, birçok projenin beyaz perdeye aktarılmasına öncülük ediyor." dedi.
Sobacı, TRT'nin ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı elde ettiğini vurgulayarak, "Bunun en önemli göstergelerinden birisi TRT'nin dünyaca ünlü festivallerden ödüllerle dönüyor olmasıdır." değerlendirmesini yaptı.
TRT'nin ortak yapımlarda bir derdi ve misyonu olan işler yapmaya gayret ettiğinin altını çizen Sobacı, şu bilgileri verdi:
"O misyon yüklü işlerden sonuncusu Sadık Ahmet filmimizdir. Çünkü Sadık Ahmet, Batı Trakya davasını dünyaya duyurmak için hayatını vakfetmiş bir mücadele insanı. Sadık Ahmet özellikle Batı Trakya Türklerinin asimile edilmeye çalışıldığı bir dönemde, onların insanca yaşama hakkını savunma sorumluluğunu üstlenmiş bir karakter. Bu amaç doğrultusunda yargılanmış, hapis cezasına çarptırılmış bir kişi. Ama son nefesine kadar milletine, davasına, inancına sadık kalmış bir karakter. Mücadelesiyle örnek teşkil etmiş ve Türk milletinin asla yok sayılmayacağını dünyaya haykırmış bir karakter."
Zahid Sobacı, Sadık Ahmet'in hayatının beyaz perdeye aktarılmasının gurur verici olduğunu söyleyerek, "Sadık Ahmet filmi aynı zamanda kimliğimizin gölgelenmesine, bağımsızlığımızın kısıtlanmasına asla izin verilmeyeceğinin TRT açısından bir ilanıdır." diye konuştu.
"Yakın tarihimizin çok değerli bir kahramanını beyaz perdeye aktardık"
AA muhabirine açıklamada bulunan yönetmen Hakan Yonat, filmde yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Muhteşem bir oyuncu kadrosuyla çalıştık. O bize ayrı bir konfor verdi. Yapımcılarımızın bize sağladığı destekler de muhteşemdi." ifadelerini kullandı.
Yonat, filmi Edirne'de çektiklerini aktararak, "Edirne halkının hassasiyeti ve yardımları çok güzeldi. Zor bir projeydi çünkü yakın tarihimizin çok değerli bir kahramanını ve kişiliğini beyaz perdeye aktarmaya çalıştık. Onun cümlelerini elimizden geldiğince doğru kurmaya çalışarak bir film çıkardık ortaya." dedi.
Filmde Ali Müminoğlu'nu canlandıran Ozan Akbaba ise çok güzel bir proje yaptıklarını kaydederek, "Değeri, kıymeti, zamanında yanında bulunduğu insanlar tarafından bilinen fakat Türkiye ve Türk coğrafyasında maalesef çok bilinmeyen bir insanın hayatına ışık tuttuk. Umuyorum ki bu filmle hak ettiği değerin bilinmesini sağlayacağız." açıklamasını yaptı.
"Sadık Ahmet bütün dünyanın tanıması gereken bir kahraman"
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'i oynayan Taner Rumeli de "Çok önemli bir hikayenin parçasıyız. Sadık Ahmet davasıyla, mücadelesiyle, hayat hikayesi ve hayata bakış açısıyla bütün dünyanın tanıması gereken bir kahraman." diye konuştu.
Rumeli, Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türkleri için verdiği mücadeleyi ise "Çok önemli ve bütün dünya halklarına örnek olabilecek türden bir mücadele gerçekten. Yaşamı, davası, davasını ele alış biçimi ve davası uğruna yaptığı şeyler çok önemli. O açıdan ilham verici bir film olacağını düşünüyorum." sözleriyle aktardı.
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