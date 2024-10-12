Safedi: İsrail savaş suçlarına devam ediyor - Son Dakika
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Safedi: İsrail savaş suçlarına devam ediyor

Safedi: İsrail savaş suçlarına devam ediyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Netanyahu ve aşırı sağcı bakanlar yargılanmadığı sürece savaş suçlarının süreceğini belirtti.

12.10.2024 17:46
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümetindeki aşırı sağcı bakanlar yargılanmadığı sürece Tel Aviv yönetiminin, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da savaş suçları işlemeye devam edeceğini belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, X sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da işlediği savaş suçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"İsrail, pek çok Batı ülkesinden aldığı silah desteği ve uluslararası toplumun sağladığı dokunulmazlık olmasaydı, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik olan saldırı da dahil olmak üzere tüm bu saldırıları işleyemezdi." ifadesini kullanan Safedi, "Netanyahu ve aşırı sağcı bakanları yargılanmadığı sürece İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da savaş suçu işlemeye devam edeceğini" ifade etti.

Gazze'de bir yıldır devam eden savaş, katliam, etnik temizlik, Batı Şeria ve Lübnan'da binlerce kişinin yerinden edilmesi, insani yardım alanında çalışanlar, gazeteciler, Lübnan ve UNIFIL askerleri dahil binlercesinin öldürülmesi ve yaralanmasının ardından BM Güvenlik Konseyinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesi için artık hiç bir mazeretinin kalmadığını vurgulayan Safedi, İsrail'in dokunulmazlığının kaldırılması ve Tel Aviv yönetimine yapılan silah sevkiyatının durdurulması gerektiğini belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlamak ve tüm yasadışı savaşlarını derhal sona erdirmesi için karar çıkarılması gerektiğini, aksi taktirde bu aşırı sağcı hükümetin, uluslararası hukukun ve uluslararası kurumların güvenilirliğini baltalamaya çalışacağını ve bölgeyi bölgesel bir savaşa sürükleyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Lübnan, İsrail, Gazze, Ürdün, Son Dakika

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