Safranbolu Belediyesi Öğrencilere Sınav Stresi Azaltma Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi Öğrencilere Sınav Stresi Azaltma Eğitimi Verdi

Safranbolu Belediyesi Öğrencilere Sınav Stresi Azaltma Eğitimi Verdi

Safranbolu Belediyesi, öğrencilerin sınav stresini azaltmaya yönelik eğitim programı düzenledi. Psikolog Sevdenur Bozkurt tarafından verilen eğitimde, öğrencilere sınav kaygısını azaltmaya yönelik egzersizler ve odaklanma eğitimi verildi. Eğitimde, sınav öncesinde ve sırasında karşılaşılan stresle başa çıkma teknikleri ve nefes alma, gevşeme egzersizleri gibi pratik stratejiler öğretildi.

06.06.2024 18:37
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Safranbolu Belediyesi, öğrencilerin sınav stresini azaltmaya yönelik eğitim programı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, psikolog Sevdenur Bozkurt, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Kütüphanesi'nde öğrencilere sınav kaygısını azaltmaya yönelik yapılacak egzersizleri anlattı, odaklanma eğitimi verdi.

Sınav öncesinde ve sırasında karşılaşılabilen stresle başa çıkma tekniklerinin işlendiği eğitimde, öğrencilerin sınav kaygısını azaltmalarına yardımcı olacak nefes alma ve gevşeme egzersizleri gibi pratik stratejiler öğretildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Safranbolu Belediyesi Öğrencilere Sınav Stresi Azaltma Eğitimi Verdi - Son Dakika

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