Safranbolu Belediyesi Öğrencilere Sınav Stresi Azaltma Eğitimi Verdi

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Safranbolu Belediyesi, öğrencilerin sınav stresini azaltmaya yönelik eğitim programı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, psikolog Sevdenur Bozkurt, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Kütüphanesi'nde öğrencilere sınav kaygısını azaltmaya yönelik yapılacak egzersizleri anlattı, odaklanma eğitimi verdi.

Sınav öncesinde ve sırasında karşılaşılabilen stresle başa çıkma tekniklerinin işlendiği eğitimde, öğrencilerin sınav kaygısını azaltmalarına yardımcı olacak nefes alma ve gevşeme egzersizleri gibi pratik stratejiler öğretildi.