Safranbolu'da Boz Ayı Görüntüleri

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde boz ayıların görüntüleri fotokapana yansıdı.
Doğasever Ömer Faruk Korkmaz, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.
Korkmaz, bu sayede boz ayıları görüntüledi.
Fotokapanla kayda alınan görüntülerde, boz ayıların bölgede dolaşması yer alıyor.
