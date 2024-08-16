Safranbolu'da çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 14.52 sıralarında Ovacuma Ulu Yayla Kırlangıç Mağarası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 dozer, 1 su tankeri, Safranbolu Belediyesine ait 1 itfaiye aracı, 1 su tankeri, Karabük Belediyesine ait 1 su tankeri, Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı olmak üzere 13 araç ile 45 personel, bölgeye sevk edildi.

Yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 köy evi de hasar gördü.

Ekiplerin, müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.