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Safranbolu'da istinat duvarı çöktü, otomobil zarar gördü - Son Dakika
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Safranbolu'da istinat duvarı çöktü, otomobil zarar gördü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan bir sitede, istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki bir otomobil zarar gördü. Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edilirken, yaralanan olmadı ve önlem alındı.

Safranbolu\'da istinat duvarı çöktü, otomobil zarar gördü
17.01.2024 - 21:01,  Güncelleme: 21:04
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu otomobil zarar gördü.

Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'ndeki bir sitenin yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarı çöktü.

Çökmenin etkisiyle duvardan kopan taş parçaları, park halindeki otomobile zarar verdi.

Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri çöken duvarın etrafına şerit çekerek önlem aldı.

Kaynak: AA
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