Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir karacanın ormanlık alanda otlaması kayıt altına alındı.
İlçedeki ormanlık alanda otlayan karacayı fark eden vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, o anları fotoğraf makinesiyle kaydetti.
Görüntülerde, karacanın ormanlık alanda otlaması ve etrafına bakınması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Karaca Görüntülendi - Son Dakika
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