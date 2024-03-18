Safranbolu\'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli tutuklandı

Özgür Özel: Antalya'yı iki kere üst üste kazanacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, beş yıl boyunca dürüst ve gayretli çalıştıklarını belirterek, Antalya'yı iki kere üst üste kazanacaklarını söyledi. Özel, Antalya'nın hükümet tarafından üvey evlat muamelesi gördüğünü ve toplanan vergi ile ayrılan yatırım bütçesi arasında büyük fark olduğunu dile getirdi. Ayrıca, turizmcilerin zor durumda olduğunu ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.