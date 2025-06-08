Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin iş yerlerine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
N.A. idaresindeki 78 SS 240 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Aslanlar Sokak'ta seyir halindeyken kontrolden çıkarak kıraathane ve fırına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kıraathane sahibi M.B. savrulan taşların göğsüne gelmesiyle yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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