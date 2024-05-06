Karabük\'te mahsur kalan kedi ve yavruları kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi ve 4 yavrusu kurtarıldı.
Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki havalandırma boşluğunda anne kedi ile 4 yavrusunun mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, hayvanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.
Sonuç alamayan apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğundaki anne kedi ve 4 yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Kediler, kontrollerin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.
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