Safranbolu'da Park Halindeki Arabadan Kedi Yavrusu Kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.
Emek Mahallesi Muradiye Caddesi'nde yürüyen Kamil Sever, 78 AK 280 plakalı otomobilden gelen kedi sesini fark etti.
Sesin kaynağını bulmak için otomobile yaklaşan Sever, kedi yavrusunun otomobilin motor kısmına sıkıştığını gördü.
Sever, kendi imkanlarıyla kurtardığı kediyi doğal yaşam alanına bıraktı.
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