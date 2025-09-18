Safranbolu'da Su Sorunu Açıklığa Kavuştu - Son Dakika
Safranbolu'da Su Sorunu Açıklığa Kavuştu

18.09.2025 09:54
Karabük Belediyesi, Safranbolu'nun su sorununu siyasi atraksiyonla değil altyapı ile açıkladı.

Karabük Belediyesi, Safranbolu'nun protokol kapsamında Karasu kaynağından alması gereken yüzde 34,8'lik su miktarının yüzde 33,4'ünü aldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde Safranbolu'nun susuz kalmasının siyasi bir atraksiyon olduğu, Safranbolu Belediye Başkanını halka karşı beceriksiz göstermek için Safranbolu'yu susuz bıraktıklarının iddia edildiği belirtildi.

Safranbolu'da yaşanan su sorunu üzerinden Karabük Belediyesi'ni hedef alan "Bize Karasu'dan su verilmiyor", "Suyumuzu kapattılar, açtıramıyoruz" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu bu iddiaların kasıtlı bir ithamdan ziyade, teknik süreçlerin doğru okunmamasından ve yanlış değerlendirilmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Zira DSİ teknik heyetinin geçtiğimiz ay yapmış olduğu saha incelemesinde asıl sorunun Safranbolu'nun işletme ve altyapı yönetiminden kaynaklandığını, bu durumun siyasetle açıklanamayacağı ortaya koyulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Safranbolu'da 8 Ağustos-16 Eylül'de günlük ortalama 19 bin 546 metreküp su kullanıldığı, toplam su tüketiminin 781 bin 838 metreküp olduğu ifade edilerek, son 40 güne ait işletme verilerine göre Safranbolu'nun protokol kapsamında Karasu kaynağından alması gereken yüzde 34,8'lik su miktarının yüzde 33,4'ünü aldığı kaydedildi.

Dünya genelinde etkisini gösteren kuraklığı, sadece Safranbolu'nun değil tüm şehrin yaşadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Burada farkı yaratan şebeke yönetimidir. Safranbolu'da fiziki kayıp-kaçak oranı çok yüksek olduğu için eldeki suyu musluğa ulaştıramamaktadır. Karabük'te kayıplar daha düşüktür. Bu yüzden kesintiler daha az ve kontrollüdür. Biz ihtiyaç olduğunda planlı gece kesintileriyle depoları toparlayıp gündüzü koruyoruz. Aynı teknik disiplinin Safranbolu'da da uygulanması gerekir. Şehrimizi susuz bırakmamak için öngördük, planladık ve işe koyulduk."

Açıklamada, göreve geldiklerinde Hamzalar İçme Suyu Tesisleri'nin atıl halde olduğunu ve çalıştırılamadığı belirtilerek, "Derhal acil bakımlarını yaparak bu tesisi çalıştırdık ve kapsamlı bir rehabilitasyon/yeniden ayağa kaldırma projesi başlattık. Proses, mekanik ve elektrik modernizasyonunu paket halinde hayata geçiriyoruz. Yine göreve geldiğimizde şehrimizde kayıp/kaçak oranının yüzde 43 olduğunu gördük ve ciddi bir çalışma yürüterek son 1 yıl içerisinde bu oranı yüzde 37'ye düşürdük. Altyapıda yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kuraklığın boyutunun artarak devam edeceğini öngördüklerinden şehrin muhtelif noktalarında yeni içme suyu kuyuları açtıklarını ve kurak dönemlerde şebekeyi besleyecek yedek debiyi güvence altına aldıkları belirtilen açıklamada, "Safranbolu'ya açık çağrımız şudur. Bu şehrin emanetini siyasetle değil, hukukla, teknikle ve yatırımla taşıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Karabük Belediyesi, Yerel Haberler, Safranbolu, Politika, Güncel, Karasu, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Türk futbolu fokut fokur kaynıyor TFF’den Fenerbahçe’nin ’’Hesap zamanı’’ sözlerine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
