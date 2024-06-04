Safranbolu'da Yöresel Ürünler Pazarı Kurulacak

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(KARABÜK) - Safranbolu Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yaşatmak ve yöresel ürünlerin tanıtımını desteklemek amacıyla Tarihi Çarşı Han Arkası'nda "Yöresel Ürünler Pazarı" kurma kararı aldı. Bu ay içerisinde kurulması planlanan pazarın başvuruları, 10 Haziran'a kadar halk masaları üzerinden yapılacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin aldığı kararla, Tarihi Çarşı Han Arkası bölgesinde kurulacak Yöresel Ürünler Pazarı, hem yerli halka hem de turistlere yöresel lezzetleri ve el işlerini sunma fırsatı verecek. Al-sat sistemi ile değil, halkın kendi ürettiği ürünlerin satılma şartı konulan pazarda, imaniye domatesinden çavuş üzümüne, coğrafi işaretli ürünlerden, organik tarım ürünlerine; el işi hediyelik eşyalardan, yöresel kıyafetlere kadar geniş bir yelpazede ürünlerin satışı yapılacak.

Başkan Köse, "Bu pazar sadece ticari bir girişim değil, aynı zamanda Safranbolu'muzun kültürel ve tarihi mirasını koruma çabamızın bir parçasıdır. Halkımızın bahçelerinde ürettiği organik meyveler ve sebzeler, tamamı ile el işi ürünler ile yerel üreticilerimize destek olmayı amaçlıyoruz Yöresel ürünler pazarının kurulmasıyla birlikte, Safranbolu'nun Tarihi Çarşı bölgesi hem yerli halkın hem de turistlerin daha fazla ilgisini çekecek" dedi.

Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan stantlarda satış yapacak yerel üreticiler, halk masalarına 4-10 Haziran 2024 tarihleri arasında başvurularını yaparak pazardaki yerini alacak.