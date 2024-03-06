Sağanak iş hanının çatısını çökertti, pazar esnafı altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Sağanak iş hanının çatısını çökertti, pazar esnafı altında kalmaktan son anda kurtuldu

Antalya'da dün akşam etkili olan sağanak yağış, bir iş hanının çatısının çökmesine neden oldu. Çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, esnafın içeriye girmesiyle faciadan kurtulundu.

06.03.2024 23:48  Güncelleme: 23:49
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Sağanak iş hanının çatısını çökertti, pazar esnafı altında kalmaktan son anda kurtuldu

Çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Esnaflardan Necmettin Kahraman:

"Çökmeden önce bir ses gelmişti, o sesi duyunca içeriye girdik. Eğer o ses olmasaydı faciaya neden olabilirdi"

ANTALYA - Antalya'da dün akşam etkili olan sağanak bir iş hanının çatısının çökmesine neden oldu. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, çökme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün akşam kent merkezindeki aşırı yağış, giyim ağırlıklı satışın yapıldığı bir pazarın çatısını çökertti. Muratapaşa ilçesi Balbey Mahallesi 400 sokak üzerindeki Old Bazaar adlı iş hanının çatısı yoğun yağışın etkisiyle birden çöktü. Olay, çevredeki vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar durumu hemen İtfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Çökme sonrasında yapılan kontrollerde, şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirledi. Çökme sonucunda iş hanında maddi hasar meydana geldiği görülürken, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Öte yandan çatının çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde pazardaki esnaf ve vatandaşların yağışı kaydettiği sırada çatının bir anda çöktüğü, bir esnafın işyerine girmesinin ardından saniyelerle çatının altında kalmaktan kurtulması yer aldı.

Pazar esnaflarından Necmettin Kahraman, "Akşam 18.00 civarıydı ve yoğun bir yağış vardı. Yağış birikintisi nedeniyle burası bir anda çöktü. Her şey 10 saniyede gelişti. Çökmeden önce bir ses gelmişti, o sesi duyunca içeriye girdik. Eğer o ses olmasaydı faciaya neden olabilirdi" dedi.

Kaynak: İHA

Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak iş hanının çatısını çökertti, pazar esnafı altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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