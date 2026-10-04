Sağlık Bakanı Memişoğlu, Adana ve Osmaniye depremlerinde olumsuzluk bildirilmedi dedi

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Adana ve Osmaniye depremlerinde olumsuzluk bildirilmedi dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Adana Saimbeyli ve Osmaniye Sumbas depremlerinin ardından Bakanlık birimlerine şu ana kadar olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı. Memişoğlu, sürecin ilgili kurumlarla yakından takip edildiğini ve etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından şu ana kadar bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Adana'nın Saimbeyli ve Osmaniye'nin Sumbas ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."
Kaynak: AA
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