Sağlık Bakanlığı'na 459 Ambulans Alınacak

(ANKARA) - Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla 389'u 4x2, 70'i 4x4 olmak üzere toplam 459 acil yardım ambulansı satın alacak. Açık teklif usulüyle iç piyasadan yapılacak alımlar için teklifler, 28 Temmuz'a kadar verilebilecek.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı için 459 acil yardım ambulansı alım ilanı yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 389 adet 4x2 otomatik vites, turbo dizel panelvan tipi acil yardım ambulansı ile 70 adet 4x4 otomatik vites, turbo dizel panelvan tipi acil yardım ambulansı, açık teklif usulüyle iç piyasadan satın alınacak.

Teklifler 28 Temmuz 2026 günü saat 12.00'ye kadar Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 1 No'lu Satınalma Daire Başkanlığı'na verilebilecek. Tekliflerin dış zarfları aynı gün saat 14.00'te açılacak.

İlanda, araçların tamamı için teklif verileceği, kısmi teklifin kabul edilmeyeceği belirtildi. Teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecek.