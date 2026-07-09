Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Artıyor

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) Başkanı Mihalis Yannakos, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının artması üzerine polis tarafından eğitilen hastane güvenlik personeli uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini istedi.

Yannakos, Yunan devlet televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada, son dönemde Spata Sağlık Merkezi ile Thriasio Hastanesinde yaşanan olayların, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin boyutunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Hastanelerin acil servislerinde, hastaların tıbbi önceliğe göre değerlendirildiğini aktaran Yannakos, bazı hasta yakınlarının bu uygulamaya tepki göstererek sağlık çalışanlarına saldırdığını ve kamu malına zarar verdiğini söyledi.

Yannakos, sağlık çalışanlarının silahla tehdit edildiğini, bıçaklı saldırıya uğradığını, ağır yaralanan bazı çalışanların yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek, yaşanan bu şiddet olaylarının önemli bölümünün Roman grupların karıştığı vakalar olduğunu dile getirdi.

Özel güvenlik görevlilerinin yasal yetkilerinin yetersiz kaldığını vurgulayan Yannakos, 1980'li ve 1990'lı yıllarda uygulanan "Yunan polisince eğitilen ve müdahale ile gözaltı yetkisine sahip hastane güvenlik personeli sisteminin" yeniden oluşturulmasını önerdi.

Yannakos, mevcut güvenlik görevlilerinin, fiziksel müdahale yetkisinin bulunmadığını, polisin olay yerine ulaşıncaya kadar saldırıların çoğu zaman sona erdiğini kaydetti.