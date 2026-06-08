Sağlık Çalışanlarının KPSS Talepleri İletildi

(ANKARA) - HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban, 2024 KPSS'ye giren sağlık çalışanlarının taleplerinin Sağlık Bakanlığı yetkililerine iletildiğini açıkladı.
HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban yaptığı açıklamada, 2024 KPSS sürecinde görev bekleyen sağlık personellerinin oluşturduğu yoğun talep üzerine Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduklarını ifade ederek, sağlık çalışanlarının umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirtti.
Açıklamada, sağlık çalışanlarının mesleki ve özlük haklarının yanı sıra istihdam süreçlerinin de yakından takip edildiği belirtildi.
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