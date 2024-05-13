Sağlık-Sen Hemşireler Haftası için 'Hemşire Olmak' adlı film hazırladı - Son Dakika
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Sağlık-Sen Hemşireler Haftası için 'Hemşire Olmak' adlı film hazırladı

Sağlık-Sen Hemşireler Haftası için \'Hemşire Olmak\' adlı film hazırladı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), Hemşireler Haftası dolayısıyla 'Hemşire Olmak' adlı bir film hazırladı. Filmde, hemşirelerin ve ailelerinin meslekle ilgili duygu ve düşünceleri yer alıyor. Hemşirelerin evlerinde ve çalıştıkları hastanelerde çekilen filmde, 5 hemşire ve 5 yakını hemşirelik mesleğini anlatıyor.

13.05.2024 15:17
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla "Hemşire Olmak" adlı film hazırladı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Sağlık-Sen'in YouTube kanalında yayınlanan filmde, hemşirelerin ve ailelerinin meslekle ilgili duygu ve düşünceleri yer alıyor.

Çekimleri hemşirelerin evlerinde ve çalıştıkları hastanelerde yapılan filmde, 5 hemşire ve 5 yakını hemşirelik mesleğini anlatıyor.

Kaynak: AA

Hemşireler Haftası, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Hemşireler Haftası için 'Hemşire Olmak' adlı film hazırladı - Son Dakika

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