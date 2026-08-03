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Sağlık ve Güvenlik Vurgusu

Sağlık ve Güvenlik Vurgusu
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İçişleri Bakanı Çiftçi, sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu güçlendireceklerini belirtti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğini önceleyen çalışmaları, Bakanlıklarımızın müşterek gayretiyle kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ettik. Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ile vatandaşlarımızın acil hizmetlere hızlı ve kolay erişimini sağlayan Hayat 112 uygulamamız başta olmak üzere Bakanlıklarımızın ortak çalışma alanlarını değerlendirdik. Vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğini önceleyen çalışmaları, Bakanlıklarımızın müşterek gayretiyle kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Güncel, Son Dakika

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