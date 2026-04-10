Şah Kalender Veli Türbesi'nin Maketi Sergilendi

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Şah Kalender Veli Türbesi'nin hazırlanan maketi sergilenmeye başlandı.

Çubuk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sanat atölyesinde hazırlanan maket, belediye fuaye alanında yerini aldı.

Ressam ve tasarımcı Hasan Basri Uluğ, yaklaşık 3 yıldır atölyede gönüllü olarak çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, ilçeye ait unutulmaya yüz tutmuş tarihi değerleri yeniden gündeme getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Uluğ, Çubuk'un tarihi değerlerini maket haline getirerek hem tanıtımını yaptıklarını hem de yeni nesillere aktarmayı hedeflediklerini kaydederek, "Son olarak Şah Kalender Veli Türbesi'nin maketini hazırladık ve fuaye alanına yerleştirdik." dedi.

Çalışmalarında doğal malzemeler kullandıklarını dile getiren Uluğ, türbenin maketinde de yapının taş, toprak, çim ve ağaç gibi unsurlarını gerçeğine uygun şekilde yansıttıklarını aktardı.